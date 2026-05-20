È morto Matteo Jade una vita tra attivismo e sociale
È deceduto Matteo Jade, di 55 anni, noto per il suo coinvolgimento nelle 'Tute Bianche' durante il G8. Ha lavorato come operatore per la cooperativa La Comunità ed è stato membro del collettivo del centro sociale Zapata. La sua attività si è concentrata su iniziative sociali e movimenti attivi nel settore dell’attivismo. La sua presenza è stata riconosciuta in vari ambiti legati alla protesta e all’organizzazione sociale. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa.
Addio a Matteo Jade, 55 anni, storico componente delle 'Tute Bianche' ai tempi del G8, operatore della cooperativa La Comunità e componente del vecchio collettivo del centro sociale Zapata. In queste ore non si contano i messaggi di cordoglio, apparsi online. Ne citiamo alcuni."Il suo attivismo -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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