È morto Matteo Jade una vita tra attivismo e sociale

È deceduto Matteo Jade, di 55 anni, noto per il suo coinvolgimento nelle 'Tute Bianche' durante il G8. Ha lavorato come operatore per la cooperativa La Comunità ed è stato membro del collettivo del centro sociale Zapata. La sua attività si è concentrata su iniziative sociali e movimenti attivi nel settore dell’attivismo. La sua presenza è stata riconosciuta in vari ambiti legati alla protesta e all’organizzazione sociale. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa.

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