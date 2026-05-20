È morta la mamma di Pupo | Irene è volata in cielo accompagnata da una parte di lui

Il cantante ha comunicato la scomparsa della madre, Irene, avvenuta dopo una lunga malattia causata dall’Alzheimer. La notizia è stata condivisa attraverso un messaggio sui social media, in cui ha espresso il suo dolore e la decisione di interrompere gli impegni professionali per essere vicino a lei negli ultimi momenti. Irene, madre del cantante, è deceduta in un momento di intimità familiare, lasciando un vuoto nel cuore di chi la conosceva.

Il cantante annuncia la scomparsa della madre malata di Alzheimer dopo aver deciso di fermare tutti gli impegni per restarle accanto Pupo ha annunciato la scomparsa della madre, Irene, con un commosso messaggio pubblicato sui suoi canali social. Accanto al testo, l’artista ha condiviso alcune fotografie che lo ritraggono insieme a lei, rendendo omaggio in modo pubblico a una figura che ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale nella sua vita. “Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Morta la mamma di Pupo, lannuncio sui social: «È volata in cielo, accompagnata da una parte di me»

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