Duplice omicidio a Pollena | scena muta dell' indagato

A Pollena Trocchia, nel Vesuviano, è avvenuto un duplice omicidio che ha coinvolto due prostitute, trovate morte in un cantiere edile abbandonato. L’indagato, un uomo di 48 anni, ha confessato il delitto ma si è successivamente avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e hanno recuperato le vittime nel sito, che si trova in stato di abbandono. La vicenda è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

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Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Mario Landolfi, il 48enne reo confesso del duplice omicidio di due prostitute fatte cadere nel vuoto in un cantiere edile abbandonato di Pollena Trocchia, nel vesuviano, dove poi sono state ritrovate dai carabinieri. Assistito dal nuovo avvocato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pollena Trocchia, duplice omicidio nel cantiere: confessa il killerÈ stato arrestato ed avrebbe già confessato l’uomo sospettato del duplice omicidio avvenuto nella notte a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Duplice omicidio a Pollena Trocchia: chi sono le due vittimeGettate nel vuoto da quella che doveva essere la tromba delle scale dell’edificio di sei piani in costruzione in viale Italia a Pollena Trocchia. Riccardo Branchini torna al centro di Chi l’ha visto dopo il nuovo stop allo svuotamento della diga del Furlo. Nella puntata spazio anche al duplice omicidio di #PollenaTrocchia e al caso del militare Tony Drago. x.com Duplice omicidio a Pollena Trocchia, due donne morte in un vecchio cantiere. Confessa un uomo: Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle reddit Duplice omicidio nel cantiere a Pollena Trocchia, fermato un uomoPollena Trocchia - Una notte di sangue e un'indagine lampo che ha già portato a una svolta decisiva. Nel cuore della notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, ... cronachedellacampania.it Due donne uccise a Pollena Trocchia, l’uomo fermato confessa. L’ipotesi: non voleva pagarle dopo il sessoUn uomo di 48 anni di Sant'Anastasia è stato fermato per duplice omicidio delle due donne ritrovate stanotte in un cantiere a Pollena Trocchia ... fanpage.it