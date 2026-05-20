Duecento km per una ecografia l' odissea sul Gargano senza servizi essenziali | Assurdo nel 2026

Un residente del Gargano ha percorso circa 200 chilometri per sottoporsi a un’ecografia, una distanza significativa per un servizio sanitario di base. La mancanza di strutture adeguate e di servizi essenziali durante la stagione turistica estiva mette in evidenza le difficoltà della sanità locale. La carenza di assistenza medica e le lunghe trasferte sono diventate una costante per i cittadini e i turisti che frequentano la zona, dove le esigenze di assistenza si scontrano con carenze infrastrutturali.

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