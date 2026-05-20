Due festival in estate Preggio vuole rilanciarsi attraverso la cultura

Durante l’estate si svolgeranno due festival a Preggio, con l’obiettivo di valorizzare di nuovo la cultura locale. Uno di questi è il Preggio Music Festival, un evento musicale che ha avuto una lunga storia e che era stato ideato e organizzato per anni da don Francesco Bastianoni, recentemente scomparso. La manifestazione si propone di riprendere le sue tradizioni e di attirare nuovamente pubblico e artisti nella zona.

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Tornare ai fasti e alla bellezza del mai dimenticato Preggio Music Festival, la kermesse musicale ideata e organizzata per anni dallo scomparso - e compianto - don Francesco Bastianoni. Una manifestazione un tempo capace di riempire di turisti e pubblico appassionato la frazione umbertidese, che oggi conta poche decine di abitanti e rischia un definitivo spopolamento. La cultura e la musica però possono offrire la possibilità di un rilancio del borgo, fortemente voluto dalla Pro Loco preggese, che ha organizzato due nuovi festival destinati ad animare la stagione estiva. Da qui il sostegno del Comune, che ha deliberato il patrocinio e un contributo economico per le due manifestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due festival in estate. Preggio vuole rilanciarsi attraverso la cultura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Full:The infatuated lord married a spirit tablet for his supposedly dead lover Sullo stesso argomento Due nuovi festival per valorizzare il borgo di Preggio: gli appuntamenti in estateLa Giunta Comunale di Umbertide ha deliberato nei giorni scorsi la concessione del patrocinio e di un contributo economico alla Pro Loco Preggio,... Torna il Milano Latin Festival: due mesi di musica, cultura e spettacolo a MindMilano, 21 aprile 2026 - Dall’11 giugno al 15 agosto torna il Milano Latin Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi... Due nuovi festival per valorizzare il borgo di Preggio: gli appuntamenti in estateIl Festival delle Culture Italiche ‘Millenni’ si terrà a giugno mentre il Festival del racconto in parole e musica è in programma nel mese di agosto ... perugiatoday.it Estate altidonese: due festival musicali al ‘Parco dei due ponti’Altidona presenta un'estate ricca di eventi che uniscono tradizione e innovazione, con due nuovi Festival al Parco dei due ponti. Musica, degustazioni e tradizioni locali si fondono per coinvolgere la ... ilrestodelcarlino.it