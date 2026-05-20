Droni per salvare i cuccioli di cervo e capriolo nascosti nei prati

In alcune regioni, sono stati impiegati droni per individuare i cuccioli di cervo e capriolo nascosti tra l’erba alta dei campi. Questa tecnologia permette di localizzarli dall’alto prima di procedere con le operazioni di sfalcio. L’obiettivo è prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza degli animali selvatici durante le attività agricole. L’utilizzo dei droni si inserisce in un tentativo di conciliare tutela della fauna e gestione delle colture.

Individuare dall’alto i cuccioli di cervo e capriolo nascosti tra l’erba alta dei campi e salvarli prima di procedere con lo sfalcio. È questo l’obiettivo del nuovo progetto promosso dall’Associazione Cacciatori Trentini in collaborazione con Coldiretti Trento e con la Federazione Allevatori del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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