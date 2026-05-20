Dove trovare il migliore pesce fritto in onore di San Zeno

Da veronasera.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa settimana si festeggia San Zeno, patrono di Verona: il “santo pescatore”, ed è tradizione mangiare pesce fritto in suo onore.bbiamo cercato il migliore pesce fritto in città per celebrare la tradizione magari con un bianchetto di Soave o Custoza.Trattorie Trattoria ai Piloti (Piazza San. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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