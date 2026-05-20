Doppio intervento al Di Venere su 86enne ' inoperabile' | riparata la valvola mitrale e azzerato il rischio ictus
A Bari, presso l'ospedale Di Venere, è stato eseguito un intervento su un uomo di 86 anni considerato inoperabile. La procedura, caratterizzata da tecniche mininvasive, ha comportato la riparazione della valvola mitrale e ha eliminato il rischio di ictus. Si tratta di un intervento di alta complessità, condotto con successo, che ha migliorato le condizioni di salute del paziente. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di recupero o sulle eventuali complicanze.
Un eccezionale intervento ad alta complessità e con una tecnica mininvasiva ha permesso di salvare e migliorare la vita di un uomo di 86 anni all'ospedale Di Venere di Bari. L'equipe della Unità Operativa Complessa (Uoc) di Cardiologia è riuscita a eseguire due delicati interventi in un'unica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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