Doppio intervento al Di Venere su 86enne ' inoperabile' | riparata la valvola mitrale e azzerato il rischio ictus

Da baritoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, presso l'ospedale Di Venere, è stato eseguito un intervento su un uomo di 86 anni considerato inoperabile. La procedura, caratterizzata da tecniche mininvasive, ha comportato la riparazione della valvola mitrale e ha eliminato il rischio di ictus. Si tratta di un intervento di alta complessità, condotto con successo, che ha migliorato le condizioni di salute del paziente. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di recupero o sulle eventuali complicanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un eccezionale intervento ad alta complessità e con una tecnica mininvasiva ha permesso di salvare e migliorare la vita di un uomo di 86 anni all'ospedale Di Venere di Bari. L'equipe della Unità Operativa Complessa (Uoc) di Cardiologia è riuscita a eseguire due delicati interventi in un'unica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Plastica della valvola mitrale con chirurgia robotica: l’innovativo intervento alle Gavazzeni trasmesso in diretta dalla sala operatoriaUn intervento di plastica della valvola mitrale eseguito con chirurgia robotica in Humanitas Gavazzeni è stato tra i momenti centrali di Endotask...

Lecce, sfida al rischio oncologico: il doppio intervento preventivo?? Cosa sapere Donna di 60 anni riceve mastectomia e ovariectomia preventiva presso il Dea Vito Fazzi di Lecce.

DI VENERE BONFANTINO Al ‘Di Venere’ doppio intervento mininvasivo salva cuore e riduce rischio ictus. Bonfantino: Soluzione innovativa per pazienti fragiliUn uomo di 86 anni, affetto da insufficienza mitralica severa e fibrillazione atriale, è stato trattato con una procedura combinata ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web