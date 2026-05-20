Doppia presentazione per Giulia Quel rovescio all’incrocio tra Piacenza e Agazzano

Doppio appuntamento per uno degli ultimi libri di Edizioni Officine Gutenberg. Stiamo parlando di “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” che sarà protagonista sia sabato pomeriggio a Piacenza, sia domenica ad Agazzano.Il week end di presentazioni partirà dalla città, sabato 23 maggio alle ore 17 al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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