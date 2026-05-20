Doppia intitolazione a Gambettola si ricordano Falcone e Borsellino ma anche l' ex sindaco Brigidi

Sabato 23 maggio, nel corso della Giornata nazionale della legalità e delle vittime di mafia, il Comune di Gambettola aprirà un nuovo spazio pubblico dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati uccisi in attentato, e a tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. L’inaugurazione prevede l’intitolazione di un giardino pubblico, e l’evento si svolgerà in un’area della città dove sono presenti anche riferimenti all’ex sindaco Brigidi. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti istituzionali e cittadini.

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