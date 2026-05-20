Dopo la visita di Trump, un altro leader mondiale si è recato in Cina, suscitando interesse tra analisti e media. L’arrivo di Putin si inserisce in un periodo di intensa attività diplomatica tra i paesi coinvolti. Le tappe di questa visita sono state annunciate ufficialmente e si sono svolte secondo un programma pianificato, senza eventi imprevisti. La presenza del leader russo in Cina si è svolta in conformità con le modalità consuete, con incontri ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

L’arrivo di Putin in Cina a pochi giorni dalla visita di Trump si presta a paragoni. E ciò che colpisce di più, al di là della diversa cordialità riservata agli ospiti, è che mentre la visita di Putin, pur nella doverosa solennità, si dipana sul filo di una normalità quasi burocratica, quella precedente, al di là dell’obbligata cortesia (che Trump declina, al solito, in rozzo cameratismo) trasudava affanno e nervosismo. Ciò non deriva tanto dalla situazione internazionale, ché se Trump si è impantanato in Iran lo zar ha il suo pantano in Ucraina (anche se di diversa prospettiva). Piuttosto è la fotografia di due mondi affatto diversi e di una dinamica imperiale totalmente diversa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Trump arrives in China for summit with Xi

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