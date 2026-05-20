Dopo diverse settimane di speculazioni, l'artista ha ufficialmente confermato la relazione con Franceska Nuredini attraverso un post sui social. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i follower, che avevano già notato alcuni indizi sui profili social delle due persone. Tra i dettagli più evidenti, ci sono stati commenti e foto condivise che suggerivano un legame stretto. La conferma arriva dopo un periodo in cui si era parlato di un possibile viaggio in Giappone, collegato a questa relazione.

C’era un ultimo tassello che mancava nella narrazione pubblica dell’amore tra Elodie e Franceska Nuredini. Dopo mesi di scatti rubati, dediche sentite, viaggi condivisi e momenti di intimità raccontati sui social, arriva finalmente il sigillo definitivo: il bacio. Non un bacio qualsiasi, ma quello ufficiale, quello condiviso liberamente dalla stessa Elodie sul suo profilo Instagram, infilato con naturalezza tra i ricordi di un viaggio in Giappone che sa di primavera, scoperta e libertà. La cantante, reduce dal lungo tour che l’ha tenuta impegnata per mesi, si è concessa una pausa rigenerante nell’Estremo Oriente. Con lei, inseparabile come ormai da tempo, c’è Franceska, la ballerina 23enne che è entrata nella sua vita trasformandola in modo profondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo mesi di indizi, Elodie pubblica la conferma che tutti aspettavano, (e perché c’entra il Giappone)

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