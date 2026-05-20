Dopo l’Iran, anche l’Ucraina ha deciso di adottare le soluzioni di intelligenza artificiale di una nota azienda tecnologica. La collaborazione tra le parti prevede l’impiego di strumenti digitali avanzati per migliorare le operazioni militari e la gestione delle informazioni. La presenza di queste tecnologie nel conflitto ucraino si inserisce in un quadro più ampio di utilizzo di sistemi di analisi e supporto decisionale. La notizia ha attirato l’attenzione di esperti e analisti sui possibili effetti di tali strumenti nel contesto bellico.

L’Ucraina punta su Palantir e Palantir punta sull’Ucraina. Il Paese in guerra con la Federazione Russa dall’invasione del febbraio 2022 sta facendo dei droni una delle sue punte di lancia nella battaglia di resistenza contro l’aggressione delle truppe di Vladimir Putin, e l’azienda guidata dal Ceo Alex Karp sta diventando un asset critico per le sue piattaforme da combattimento guidate da remoto, ottenendo al contempo dati critici sulle applicazioni militari dell’intelligenza artificiale che serviranno per un’ulteriore affinamento dei propri prodotti. La settimana scorsa Karp ha visitato Kiev e incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che l’ha ringraziato per il contributo “sostanziale” che Palantir sta dando alla resistenza ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dopo l’Iran anche l’Ucraina: Palantir fa affari d’oro portando la sua IA in guerra

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Peter Thiel, Palantir and the AntiChrist. Protest at Palantir HQ, Soho Square, London

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