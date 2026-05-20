Dopo l’espulsione non c’è diritto all’asilo

La Corte di Cassazione ha stabilito che chi si trova in Italia senza permesso di soggiorno e lascia passare i termini per uscire dal paese non ha più diritto di richiedere protezione internazionale. La decisione riguarda le persone che, rimanendo illegalmente nel territorio, non si sono mosse entro i limiti di tempo previsti dalla legge. Questa sentenza chiarisce che, una volta scaduti i termini di uscita, non si può più avanzare una domanda di asilo o di protezione, anche in presenza di motivazioni umanitarie.

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