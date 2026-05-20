Dopo l’espulsione non c’è diritto all’asilo

Da laverita.info 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha stabilito che chi si trova in Italia senza permesso di soggiorno e lascia passare i termini per uscire dal paese non ha più diritto di richiedere protezione internazionale. La decisione riguarda le persone che, rimanendo illegalmente nel territorio, non si sono mosse entro i limiti di tempo previsti dalla legge. Questa sentenza chiarisce che, una volta scaduti i termini di uscita, non si può più avanzare una domanda di asilo o di protezione, anche in presenza di motivazioni umanitarie.

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La Cassazione fissa un punto importante: i clandestini che lasciano decorrere i termini per uscire dal Paese, non possono accedere alla protezione internazionale per guadagnare tempo. Scardinato uno dei trucchi legali più utilizzati dagli irregolari. Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante... 🔗 Leggi su Laverita.info

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