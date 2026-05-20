Dopo le allerte Bologna verso il primo assaggio d' estate
Dopo settimane di allerte e condizioni meteorologiche instabili, le previsioni indicano un miglioramento del tempo a Bologna. L’arrivo di un anticiclone sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia porta a un progressivo consolidamento delle condizioni di stabilità atmosferica. Questa fase dovrebbe favorire giornate con temperature più miti e assenza di piogge, aprendo la strada a un primo assaggio d’estate. Le autorità hanno già aggiornato le allerte, ora in fase di dismissione, in vista di un ritorno a condizioni climatiche più serene.
Dopo diversi colpi di coda e allerte meteo, si prevede, finalmente, tempo stabile, grazie al rinforzo di un anticiclone sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia. Secondo le previsioni di 3Bmeteo “questa situazione rimarrà pressoché invariata fino alla fine della settimana, anzi, il continuo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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