Dopo le allerte Bologna verso il primo assaggio d' estate

Dopo settimane di allerte e condizioni meteorologiche instabili, le previsioni indicano un miglioramento del tempo a Bologna. L’arrivo di un anticiclone sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia porta a un progressivo consolidamento delle condizioni di stabilità atmosferica. Questa fase dovrebbe favorire giornate con temperature più miti e assenza di piogge, aprendo la strada a un primo assaggio d’estate. Le autorità hanno già aggiornato le allerte, ora in fase di dismissione, in vista di un ritorno a condizioni climatiche più serene.

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