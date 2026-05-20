Don’t Let The Sun | Il futuro distopico di Jacqueline Zünd

Da ezrome.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l’uscita di Don’t Let The Sun, il primo lungometraggio di finzione della regista svizzera Jacqueline Zünd, che ha già ottenuto numerosi premi. Il film rappresenta il debutto nel cinema di narrazione per Zünd, la quale ha lavorato a lungo nel settore. La pellicola presenta un’ambientazione distopica e si distingue per le scelte stilistiche e narrative. La produzione ha coinvolto diverse case di distribuzione e il debutto è previsto nelle sale cinematografiche di diversi paesi.

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Cosa: L’uscita di Don’t Let The Sun, pluripremiato esordio nel cinema di finzione della regista svizzera Jacqueline Zünd.. Dove e Quando: Prossimamente nelle sale cinematografiche, distribuito in Italia da Trent Film.. Perché: Per riflettere lucidamente sulle relazioni umane, l’intimità e la solitudine in un futuro prossimo segnato dal tracollo climatico.. Il cinema si fa specchio delle nostre paure più profonde, proiettandoci in un domani che appare spaventosamente tangibile. Presentato con successo al Locarno Film Festival, dove ha conquistato il Pardo per la Miglior Interpretazione nel Concorso Cineasti del Presente, arriva prossimamente in Italia Don’t Let The Sun. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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