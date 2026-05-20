Don’t Let The Sun | Il futuro distopico di Jacqueline Zünd

È stato annunciato l’uscita di Don’t Let The Sun, il primo lungometraggio di finzione della regista svizzera Jacqueline Zünd, che ha già ottenuto numerosi premi. Il film rappresenta il debutto nel cinema di narrazione per Zünd, la quale ha lavorato a lungo nel settore. La pellicola presenta un’ambientazione distopica e si distingue per le scelte stilistiche e narrative. La produzione ha coinvolto diverse case di distribuzione e il debutto è previsto nelle sale cinematografiche di diversi paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui