Donne in viaggio – Da Napoli a Broadway Anna Capasso torna in scena al Teatro Il Piccolo

Da napolitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver partecipato alla serie televisiva diventata musical, l’attrice torna in scena al Teatro Il Piccolo. Lo spettacolo combina musica, narrazione e teatro, riprendendo temi legati a un viaggio e a un percorso personale. La rappresentazione si svolge nel medesimo teatro e vede l’attrice protagonista, che presenta un nuovo progetto dopo l’esperienza televisiva. La performance sarà aperta al pubblico in un teatro di dimensioni contenute, con repliche programmate nelle prossime settimane.

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Dopo l’esperienza di Mare Fuori – diventata anche un musical diretto da Alessandro Siani – Anna Capasso torna a portare sul palco uno spettacolo che intreccia musica, racconto personale e teatro. Domani sera l’artista sarà al Teatro Il Piccolo di Napoli con “Donne in viaggio – Da Napoli a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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