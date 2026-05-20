Donne in viaggio – Da Napoli a Broadway Anna Capasso torna in scena al Teatro Il Piccolo
Dopo aver partecipato alla serie televisiva diventata musical, l’attrice torna in scena al Teatro Il Piccolo. Lo spettacolo combina musica, narrazione e teatro, riprendendo temi legati a un viaggio e a un percorso personale. La rappresentazione si svolge nel medesimo teatro e vede l’attrice protagonista, che presenta un nuovo progetto dopo l’esperienza televisiva. La performance sarà aperta al pubblico in un teatro di dimensioni contenute, con repliche programmate nelle prossime settimane.
Dopo l’esperienza di Mare Fuori – diventata anche un musical diretto da Alessandro Siani – Anna Capasso torna a portare sul palco uno spettacolo che intreccia musica, racconto personale e teatro. Domani sera l’artista sarà al Teatro Il Piccolo di Napoli con “Donne in viaggio – Da Napoli a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Al Teatro Piccolo di Napoli arriva il musical “Donne in viaggio – da Napoli a Broadway”
Al Piccolo Teatro dei Biscottari va in scena "Clic", il viaggio emotivo di Annamaria TroisiProsegue Ri-Evoluzioni, la nuova stagione del Piccolo Teatro dei Biscottari, gestito dall’associazione “Incontroteatro”, in via dei Biscottari 27,...
IL MUSICAL - Al Teatro Piccolo Anna Capasso sarà protagonista di Donne in viaggio – da Napoli a Broadway casertafocus.net/home/index.php… x.com
Il 21 maggio alle ore 20.30 al TEATRO IL PICCOLO di NAPOLI, la cantante e attrice ANNA CAPASSO sarà protagonista del musical DONNE IN VIAGGIO – DA NAPOLI A BROADWAY Il 21 maggio alle ore 20.30 al Teatro Il Piccolo di Napoli (Piazzale Tecchio - Facebook facebook
Donne in viaggio – Da Napoli a Broadway, Anna Capasso torna in scena al Teatro Il PiccoloL’artista, reduce dall’esperienza di Mare Fuori – Il Musical, porta a Napoli uno spettacolo autobiografico tra musica dal vivo, tradizione partenopea e grandi classici internazionali ... napolitoday.it
Anna Capasso torna protagonista a Napoli con lo spettacolo Donne in ViaggioAnna Capasso porta sul palco di Napoli Donne in Viaggio, uno spettacolo emotivo tra musica, teatro e racconti di vita, diretto da lei e Ciro Cascino. megamodo.com