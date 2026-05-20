Donne in viaggio – Da Napoli a Broadway Anna Capasso torna in scena al Teatro Il Piccolo

Dopo aver partecipato alla serie televisiva diventata musical, l’attrice torna in scena al Teatro Il Piccolo. Lo spettacolo combina musica, narrazione e teatro, riprendendo temi legati a un viaggio e a un percorso personale. La rappresentazione si svolge nel medesimo teatro e vede l’attrice protagonista, che presenta un nuovo progetto dopo l’esperienza televisiva. La performance sarà aperta al pubblico in un teatro di dimensioni contenute, con repliche programmate nelle prossime settimane.

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