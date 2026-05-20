Donne e geopolitica all’Udi

All’interno di un evento dedicato alle donne e alla geopolitica, si è discusso di temi che spaziano dalle questioni di genere alle strategie internazionali. La conferenza ha visto interventi di esperti che hanno analizzato come le dinamiche di potere e le alleanze globali influenzino anche i diritti femminili e le realtà locali. Tra i vari argomenti trattati, si sono toccate questioni di sicurezza, diritti civili e il ruolo delle donne nelle relazioni tra stati. La discussione si è svolta in un clima di confronto aperto e partecipato.

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