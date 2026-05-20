Donne e geopolitica all’Udi
All’interno di un evento dedicato alle donne e alla geopolitica, si è discusso di temi che spaziano dalle questioni di genere alle strategie internazionali. La conferenza ha visto interventi di esperti che hanno analizzato come le dinamiche di potere e le alleanze globali influenzino anche i diritti femminili e le realtà locali. Tra i vari argomenti trattati, si sono toccate questioni di sicurezza, diritti civili e il ruolo delle donne nelle relazioni tra stati. La discussione si è svolta in un clima di confronto aperto e partecipato.
Cosa c’entrano i panda con la geopolitica? È un accostamento insolito quello proposto ne ’La diplomazia del panda’, spettacolo che sta nascendo proprio a Ferrara, nell’ambito della residenza artistica di Matthieu Pastore e Ksenija Martinovic a Ferrara Off: e proprio Martinovic, nata in Serbia e formatasi in Italia prima all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico e alla Civica Accademia D’Arte Drammatica Nico Pepe, è la protagonista oggi, alle 18, nella sede di Udi – Unione Donne d’Italia di Ferrara (via Terranuova 12b) del secondo incontro del ciclo “Bonsai: forme di resistenza”, ideato da Ferrara Off in collaborazione con UDI Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Anti-War Protester Marine and Green Party Candidate Brian McGinnis at Capitol Hill Hearing
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Storie di forza al femminile. Le donne si raccontano. Incontro organizzato da UdiSi intitola “Voci di Donne“ l’incontro organizzato da Udi La Spezia domani, sabato, a Fivizzano.
Geopolitica e nuovi equilibri in Medio Oriente: cosa succede in Siria? L'analisi di Riccardo Renzi ci porta dentro la complessa transizione siriana. A un anno e mezzo dalla caduta del regime di Assad, il Paese si trova in un limbo instabile: non è più il cuore dell facebook
All’incontro Attuali conflitti e difesa nazionale organizzato dal Dipartimento Difesa #Lega, un momento di confronto su geopolitica, sicurezza e difesa europea insieme a esperti e rappresentanti istituzionali. Temi strategici che meritano attenzione e una vision x.com