Donna scivola su sentiero impervio Drago in azione

Una donna di circa sessant’anni, residente in Lombardia, è rimasta coinvolta in un incidente mentre percorreva un sentiero tra Framura e Montaretto. La donna è scivolata su un tratto impervio, causando un momento di forte apprensione. L’episodio si è verificato intorno alle 13 di ieri, creando disagio e ritardi nelle sue vacanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. La donna ha riportato delle escoriazioni senza rischi gravi per la vita.

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Tanta paura e vacanza se non proprio rovinata sicuramente penalizzata per le prossime giornate. Una sessantenne lombarda ha trascorso momenti di forte apprensione ieri intorno alle 13 lungo il sentiero tra Framura e la località di Montaretto. La signora di 64 anni impegnata nell’ escursione insieme al marito è scivolata e si è procurata un problema serio alla gamba che le ha impedito di rialzarsi. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi e come al solito la macchina è entrata velocemente in azione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la squadra del Soccorso alpino e speleologico della Liguria che hanno raggiunto la donna provvedendo alle prime cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna scivola su sentiero impervio. Drago in azione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Soccorso aereo a Cervo: biker francese ferita su un sentiero impervioUn intervento aereo d’emergenza è stato necessario nel primo pomeriggio di oggi a Cervo, dove una partecipante francese a una competizione di... Cade lungo un sentiero impervio. Soccorso escursionista 21enneÈ stato riportato alla base dopo quasi tre ore il giovane che, effettuando un’escursione lungo il sentiero insidioso per il fondo irregolare, che... Escursionista scivola lungo il sentiero del ponte tibetano: maxi intervento di soccorsoROCCAMANDOLFI – Paura questo pomeriggio per una donna di Bojano, classe 1960, rimasta ferita durante un’escursione organizzata nell’ambito ... molisenetwork.net Scivola in un dirupo, donna di Bojano soccorsa dal Soccorso alpinoPercorreva il sentiero a monte del ponte tibetano durante un'escursione. L'Sos al 118 che ha mobilitato il soccorso alpino e speleologico ... rainews.it