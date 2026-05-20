Donna accoltellata a Castelgerundo mentre soccorre un cane uomo fuggito nei campi | lei è in gravi condizioni

Una donna è stata ferita con un coltello a Castelgerundo, nella provincia di Lodi, mentre si prendeva cura di un cane. L’aggressore, un uomo, si è allontanato a piedi nei campi vicini. La donna è stata trasportata in ospedale e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini e cercano di rintracciare l’autore del gesto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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