Domenica In Mara Venier e la sindrome Pooh | quell' addio annunciato che non si concretizza mai

Domenica In torna in onda con Mara Venier al timone, ma tra le puntate si ripresenta il tema dell’addio annunciato che non si concretizza. La conduttrice ha più volte espresso il desiderio di lasciare il programma, ma poi ha deciso di continuare. Le sue dichiarazioni passano attraverso frasi come “vado via, resto, rimango a patto che”, che vengono ripetute più volte senza una decisione definitiva. La questione rimane aperta e suscita attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

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Vado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Un ritornello interminabile e ossessivo, a tal punto da diventare ridondante e fastidioso. Il futuro di Mara Venier a “Domenica In” viene annualmente messo in discussione, salvo poi. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier(Adnkronos) – Grande musica a Domenica In oggi, domenica 26 aprile, nella nuova puntata in onda alle 14 e condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno,... Domenica In, Mara Venier e la sindrome Pooh: quell'addio annunciato che non si concretizza mai x.com Mara Venier: la Rai mi ha chiesto di restare a Domenica In. Ci sto pensando ma il programma va rivisto reddit Domenica In, Mara Venier non molla e perde le staffe in diretta: la lite con la Sambruna smaschera una verità scomodissima sulla tv italianaIl litigio tra Mara Venier e Grazia Sambruna a Fanpage per Domenica In: la verità scomoda del giornalismo di spettacolo oggi ... libero.it Domenica In, Mara Venier e la sindrome Pooh: quell'addio annunciato che non si concretizza maiVado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Un ritornello interminabile e ossessivo, a tal punto da diventare ridondante e fastidi ... today.it