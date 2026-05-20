Domenica In Mara Venier e la sindrome Pooh | quell' addio annunciato che non si concretizza mai

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In torna in onda con Mara Venier al timone, ma tra le puntate si ripresenta il tema dell’addio annunciato che non si concretizza. La conduttrice ha più volte espresso il desiderio di lasciare il programma, ma poi ha deciso di continuare. Le sue dichiarazioni passano attraverso frasi come “vado via, resto, rimango a patto che”, che vengono ripetute più volte senza una decisione definitiva. La questione rimane aperta e suscita attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Un ritornello interminabile e ossessivo, a tal punto da diventare ridondante e fastidioso. Il futuro di Mara Venier a “Domenica In” viene annualmente messo in discussione, salvo poi. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Domenica In, i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier(Adnkronos) – Grande musica a Domenica In oggi, domenica 26 aprile, nella nuova puntata in onda alle 14 e condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno,...

mara venier domenica in mara venierDomenica In, Mara Venier non molla e perde le staffe in diretta: la lite con la Sambruna smaschera una verità scomodissima sulla tv italianaIl litigio tra Mara Venier e Grazia Sambruna a Fanpage per Domenica In: la verità scomoda del giornalismo di spettacolo oggi ... libero.it

Domenica In, Mara Venier e la sindrome Pooh: quell'addio annunciato che non si concretizza maiVado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Vado via, resto, rimango a patto che. Un ritornello interminabile e ossessivo, a tal punto da diventare ridondante e fastidi ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web