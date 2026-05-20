Domani ’Karting in piazza’ le regole della strada per i bambini

Domani si terrà l’evento ‘Karting in Piazza’ organizzato dall’Automobile Club Siena, che ha ricevuto l’incarico di ospitare una delle nove tappe previste in Italia per il 2026. La manifestazione, promossa dall’Automobile Club d’Italia, si svolge in diverse città e mira a insegnare ai bambini le regole della strada attraverso attività di karting. Il presidente del Club Siena ha comunicato questa assegnazione, evidenziando il coinvolgimento della città in questa iniziativa nazionale.

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Automobile Club d’Italia ha assegnato all’ Automobile Club Siena una tappa della manifestazione ’ Karting in Piazza 2026 ’, che ogni anno prevede solo 9 tappe sul territorio nazionale", annuncia il presidente del Club Siena Gabriele Gragnoli. La manifestazione si svolgerà nel posteggio Stadio-Fortezza, domani dalle 8.30 alle 16, con bambini delle scuole primarie. Karting in Piazza è un format originale ideato da Acisport, che si svolge con grande successo dal 2013 ed ha già raggiunto oltre 25mila bambini in circa cento manifestazioni in tutta Italia. La manifestazione si svolgerà in uno spazio appositamente allestito con supporti tecnici avanzati per accogliere i bambini tra i 6 ed i 10 anni cui sarà insegnata in allegria l’ educazione stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani ’Karting in piazza’, le regole della strada per i bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tappa del Tour 2026 di “Karting in Piazza” a Castiglion Fiorentino con 200 bambiniArezzo, 15 maggio 2026 – Tappa del Tour 2026 di “Karting in Piazza” a Castiglion Fiorentino con 200 bambini. Ruviano, i bambini imparano le regole della strada al volante di kart elettriciTempo di lettura: 2 minutiChi l’ha detto che imparare il Codice della Strada debba essere noioso? Oggi Ruviano si è trasformata in una vera e propria... Domani ’Karting in piazza’, le regole della strada per i bambiniAutomobile Club d’Italia ha assegnato all’Automobile Club Siena una tappa della manifestazione ’Karting in Piazza 2026’, che ogni anno prevede solo 9 tappe sul territorio nazionale, annuncia il ... lanazione.it Dopo anni di sogni, stiamo finalmente costruendo il nostro Karting Simulator! Cosa ne pensi del trailer di presentazione? reddit Emozioni e sicurezza, due giorni di kart al MugelloL’emozione di guidare un kart e l’apprendimento delle regole della sicurezza stradale si incontrano ancora una volta al Mugello Circuit, con il ritorno di Karting in Piazza. La manifestazione, ... lanazione.it