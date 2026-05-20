Doha e l’arte della mediazione globale Cosa è stato detto a Med-Or

A Med-Or, il forum internazionale dedicato alle relazioni tra Doha e altri attori globali, si è discusso di come la mediazione sia diventata uno strumento fondamentale nelle relazioni internazionali. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alla crisi dell’ordine globale e al ruolo della mediazione come risposta ai conflitti tra nazioni. Sono stati presentati esempi di mediazione portati avanti da vari paesi e organizzazioni, evidenziando l’importanza di questo approccio nelle dinamiche geopolitiche attuali.

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