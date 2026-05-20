Doha e l’arte della mediazione globale Cosa è stato detto a Med-Or

Da formiche.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Med-Or, il forum internazionale dedicato alle relazioni tra Doha e altri attori globali, si è discusso di come la mediazione sia diventata uno strumento fondamentale nelle relazioni internazionali. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alla crisi dell’ordine globale e al ruolo della mediazione come risposta ai conflitti tra nazioni. Sono stati presentati esempi di mediazione portati avanti da vari paesi e organizzazioni, evidenziando l’importanza di questo approccio nelle dinamiche geopolitiche attuali.

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La mediazione come strumento centrale della politica internazionale e come risposta alla crisi dell’ordine globale. È questo il messaggio lanciato durante l’evento “Il valore della mediazione”, organizzato a Roma dalla Med-Or Foundation, con la partecipazione speciale del ministro di Stato per gli Affari Esteri dello Stato del Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi. Un breve contributo del presidente della fondazione Marco Minniti incentrato sul valore della mediazione in un momento storico in cui “l’unilateralismo sembra prevalere” ha introdotto l’intervento del plenipotenziario qatariota, che ha sottolineato come la mediazione... 🔗 Leggi su Formiche.net

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