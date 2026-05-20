Dobbiamo guardare dentro il disagio emotivo e la solitudine Unicef e Osservatorio insieme contro bullismo e cyberbullismo
Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno firmato un accordo di due anni per affrontare il problema del bullismo e del cyberbullismo. L’obiettivo è approfondire le cause del disagio emotivo e della solitudine tra i giovani, andando oltre la semplice analisi degli atti violenti tra coetanei. La collaborazione mira a sviluppare strategie di intervento che considerino anche gli aspetti psicologici e sociali che influenzano i comportamenti giovanili.
Non basta più parlare di bullismo solo come di atti violenti tra coetanei. A dirlo è l’alleanza appena siglata tra Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, che hanno sottoscritto un protocollo di intesa della durata di due anni. La firma è avvenuta durante la Maratona Bullismo 2026, in piazza Mastai a Roma, alla presenza dei rispettivi presidenti Nicola Graziano e Luca Massaccesi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial
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Riuscire a guardare dentro se stessi è un esercizio di verità. Allena il coraggio, affina lo sguardo, scioglie le ombre che ci raccontiamo da anni. E quando impari a farlo davvero, accade qualcosa di raro: inizi a vedere anche gli altri oltre la superficie. Oltre le ma facebook