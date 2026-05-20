Dobbiamo guardare dentro il disagio emotivo e la solitudine Unicef e Osservatorio insieme contro bullismo e cyberbullismo

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno firmato un accordo di due anni per affrontare il problema del bullismo e del cyberbullismo. L’obiettivo è approfondire le cause del disagio emotivo e della solitudine tra i giovani, andando oltre la semplice analisi degli atti violenti tra coetanei. La collaborazione mira a sviluppare strategie di intervento che considerino anche gli aspetti psicologici e sociali che influenzano i comportamenti giovanili.

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Non basta più parlare di bullismo solo come di atti violenti tra coetanei. A dirlo è l’alleanza appena siglata tra Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, che hanno sottoscritto un protocollo di intesa della durata di due anni. La firma è avvenuta durante la Maratona Bullismo 2026, in piazza Mastai a Roma, alla presenza dei rispettivi presidenti Nicola Graziano e Luca Massaccesi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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