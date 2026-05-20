Diventare Insegnanti GPS | vademecum supplenze in PDF Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, si parlerà di supplenze per il 2026. È disponibile un opuscolo in formato PDF che fornisce le informazioni principali e le procedure relative alle supplenze. Per accedere al materiale, è possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter. La pubblicazione si rivolge a chi desidera conoscere i dettagli sulle modalità di assegnazione delle supplenze e i requisiti richiesti per le future assegnazioni.

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