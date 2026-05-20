Disturbi alimentari | l’ASL di Avellino punta su diagnosi e cure

L’ASL di Avellino ha avviato un progetto focalizzato sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi alimentari. Tra gli obiettivi principali ci sono l’identificazione precoce dei segnali nei bambini e la collaborazione tra medici e psicologi per garantire un percorso terapeutico continuo. Sono in corso iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori sanitari e alle famiglie. La strategia si basa su strumenti diagnostici specifici e approcci multidisciplinari per affrontare le problematiche legate a queste condizioni.

? Domande chiave Quali segnali precoci nei bambini indicano un disturbo alimentare imminente?. Come possono medici e psicologi collaborare per una cura senza interruzioni?. Perché i rischi metabolici negli adulti rendono la diagnosi così complessa?. Chi deve coordinare la rete assistenziale tra ambulatori e strutture residenziali?.? In Breve Evento presso Aula Pastore di via Degli Imbimbo il 21 e 22 maggio 2026.. Percorso formativo con 11 crediti ECM per medici, psicologi, infermieri ed educatori.. Sessioni dedicate a bambini in età prescolare, prepuberale e adolescenti con casi clinici.. Approfondimenti su rischi biologici, metabolici e gestione della motivazione nel paziente adulto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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