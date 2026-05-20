Dissesto idrogeologico Sopralluogo ai paesi a monte Strada provinciale sotto esame

Nei giorni scorsi, su richiesta di due consiglieri, uno comunale e uno provinciale con delega al dissesto idrogeologico, è stato effettuato un sopralluogo lungo la strada provinciale che collega Carrara a Castelpoggio. L’area interessata si trova a monte dei paesi coinvolti. La visita si è concentrata su un tratto di strada che presenta criticità legate al dissesto idrogeologico, al fine di valutare lo stato di sicurezza e le eventuali misure necessarie.

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Nei giorni scorsi su richiesta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel e del consigliere provinciale Bruno Tenerani, con delega al dissesto idrogeologico, si è svolto un sopralluogo lungo il tratto di strada provinciale che collega Carrara a Castelpoggio. Al sopralluogo erano presenti i tecnici della provincia Stefano Michela dirigente del settore tecnico, il geometra Diego Morabito, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Elena Guadagni e la consigliera comunale Marzia Butteri. L’iniziativa, fortemente voluta da Fratelli d’Italia dopo le segnalazioni di disagi da parte dei residenti delle frazioni montane che insistono sul percorso stradale, ha voluto evidenziare le numerose criticità legate ai diversi smottamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dissesto idrogeologico. Sopralluogo ai paesi a monte. Strada provinciale sotto esame ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La spiegazione geologica della frana di Niscemi in Sicilia Sullo stesso argomento Leggi anche: Squarcio sulla provinciale 56 Civita di Colonnella: la Provincia chiude la strada per dissesto idrogeologico Strada Morrocco-Sambuca, ultimata una delle opere più rilevanti contro il dissesto idrogeologicoIl sindaco David Baroncelli: “L’opera pubblica risponde alla necessità e alla priorità assoluta di garantire sicurezza alla nostra comunità” Si sono... Viabilità, investimento da un milione. Lotta al dissesto idrogeologicoMulazzo investe sulla sicurezza del territorio e sulla tenuta della sua viabilità interna. Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento a fondo perduto da 1 milione di euro destinato alla sistemazio ... lanazione.it Dissesto a Rapolla: sopralluogo ai cantieri e 40mila euro per la frana di via MelfiSopralluogo a Rapolla della Struttura Commissariale per il dissesto idrogeologico. Positivi i progressi sulla galleria in centro, mentre per la frana di via Melfi sono stati stanziati 40.000 euro per ... trmtv.it