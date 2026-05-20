Discarica abusiva a Giovi | sul posto i candidati Bove e Parisi PSI scovato anche materiale dannoso per l' ambiente
Oggi, in seguito a diverse segnalazioni dei residenti, sono stato sul posto a Giovi, in via Beata Teresa di Calcutta, per verificare una discarica abusiva di grandi dimensioni. Sul luogo sono presenti i candidati politici Bove e Parisi, entrambi del Partito Socialista Italiano. Tra i materiali rinvenuti, ci sono anche sostanze considerate dannose per l’ambiente. La discarica rappresenta da tempo un problema per l’area e la tutela ambientale.
Dopo numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, oggi mi sono recato personalmente a Giovi, in via Beata Teresa di Calcutta, dove è presente un’enorme discarica abusiva che da tempo rappresenta un grave problema per il territorio e per la sicurezza ambientale. In qualità di candidato al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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