Discarica abusiva a Giovi | sul posto i candidati Bove e Parisi PSI scovato anche materiale dannoso per l' ambiente

Oggi, in seguito a diverse segnalazioni dei residenti, sono stato sul posto a Giovi, in via Beata Teresa di Calcutta, per verificare una discarica abusiva di grandi dimensioni. Sul luogo sono presenti i candidati politici Bove e Parisi, entrambi del Partito Socialista Italiano. Tra i materiali rinvenuti, ci sono anche sostanze considerate dannose per l’ambiente. La discarica rappresenta da tempo un problema per l’area e la tutela ambientale.

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