Dipendente licenziato entra al terminal e sequestra una guardia | l' esercitazione della Polizia al porto
Ieri, al porto, si è svolta un'esercitazione della Polizia di Stato dedicata alla gestione di situazioni di crisi. Durante l'addestramento, un dipendente licenziato ha fatto irruzione nel terminal e ha sequestrato una guardia. L'intervento delle forze dell'ordine ha coinvolto la Squadra di Negoziazione e il Negoziatore di primo livello, che hanno partecipato alla simulazione per verificare le procedure di gestione di emergenze di questo tipo. L'evento si è svolto in un contesto di esercitazione programmata, senza conseguenze sulla sicurezza pubblica.
Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha realizzato la periodica esercitazione del Negoziatore di primo livello e della Squadra di Negoziazione della Questura di Ancona. L’attività, finalizzata a testare le capacità di gestione di interventi critici, il coordinamento tra i reparti e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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