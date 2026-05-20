Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 38ª giornata

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 38ª giornata di campionato, è arrivata la classica guida ai giocatori consigliati e sconsigliati per il fantacalcio. La suddivisione in fasce aiuta a individuare le scelte più solide e quelle da evitare, considerando le ultime prestazioni e le situazioni di ogni squadra. La lista comprende sia i top player che possono fare la differenza, sia i nomi meno affidabili in questa fase finale. Questa panoramica permette di organizzare le formazioni con maggiore consapevolezza prima dell’ultimo turno.

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Archiviata la 37ª giornata, la Serie A è pronta per l'ultimo turno della stagione. Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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