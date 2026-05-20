Dietro il brillio delle stelle – Delicata storia di amore e accettazione

Una storia delicata di crescita ed accettazione. Questo è Dietro il brillio delle stelle, graphic novel a tema LGBTQ+ raccontata da Francesca Caizzi e Filippo Paris per Tunuè. Un volume che racconta del rapporto tra due ragazzi come tanti che vogliono semplicemente essere loro stessi e amarsi, superando i pregiudizi della società. Per scoprire molto altro su questa storia continuate la lettura della nostra recensione. Dietro il brillio delle stelle – Francesca Caizzi e Filippo Paris; Tunuè Capire chi si è. Una coppia di bambini, Gaia e Martino vivono senza alcun pensiero. Sono amici che passano insieme le giornate nel gioco e nell’allegria. Ma crescendo, avvicinandosi e arrivando all’adolescenza le differenze dei loro corpi e dell’essere maschi e femmine subentrano crudelmente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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