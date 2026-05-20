Dietro i grandi chef | la scalata della PR che modella il food milanese
Negli ultimi anni, la strategia di comunicazione nel settore culinario ha visto un cambiamento significativo, con un focus crescente sulla figura di professionisti emergenti e sui canali digitali più autentici. La promozione di uno chef spesso passa attraverso attività di pubbliche relazioni che mirano a rafforzare la sua presenza senza alterare la sua identità. In questo contesto, i micro-influencer si sono dimostrati strumenti più efficaci rispetto ai grandi nomi digitali, contribuendo a creare un’immagine più vicina e credibile.
? Punti chiave Come si costruisce l'immagine di uno chef senza perdere l'essenza?. Perché i micro-influencer sono più efficaci dei grandi nomi digitali?. Dove si stanno spostando i nuovi centri del gusto milanese?. Come fanno i nuovi club e le bakery a cambiare la città?.? In Breve L'agenzia conta 25 professionisti guidati da Alessia e Isabella Rizzetto con Gerardo Mauro.. Collaborazione storica con lo chef Andrea Berton iniziata nel 2013 per il suo ristorante.. Crescita del settore gastronomico verso via Valtellina, Isola e zona Fondazione Prada.. Strategie alberghiere puntano su brunch e colazioni per intercettare nuovi flussi turistici..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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