diamoci una smossa al campo sportivo di poppi la decima edizione

Sabato 23 maggio al campo sportivo di Poppi si terrà la decima edizione di un evento dedicato allo sport per tutti. L'iniziativa coinvolge diverse attività sportive, aperte a partecipanti di tutte le età. L’evento, promosso da associazioni locali, prevede dimostrazioni e momenti di gioco, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e condiviso nella comunità. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con accesso gratuito.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Diamoci una smossa, sport per tutti: sabato 23 maggio al campo sportivo di Poppi la decima edizione. Dieci anni di sport e inclusione, questa è la manifestazione Diamoci una smossa, l’evento sportivo incentrato sull’inclusività promosso dai centri diurni Tangram e Pesciolino Rosso e dall’Unione dei Comuni, in collaborazione con Istituto Comprensivo di Poppi, IISS Galilei e Comune di Poppi. L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle 9,30 presso il campo sportivo di Poppi dove si ritroveranno ben dieci associazioni sportive (A.S.D Atletica Casentino, Volley Casentino, Basket Poppi, A.S.D Ruzzola e Rulletto, Casentino... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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