Di Gregorio è il passato | nuovo portiere bianconero non è Alisson

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra ha annunciato il nuovo portiere, sostituendo Di Gregorio. La decisione si inserisce in un processo di riorganizzazione della rosa, che coinvolge anche altre posizioni. Il nuovo arrivato non è Alisson, come si era ipotizzato in alcuni momenti, ma un altro atleta. La scelta è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato della società. La presentazione del nuovo portiere è prevista nelle prossime settimane, con dettagli sulle condizioni contrattuali e le prime dichiarazioni.

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di Alessio Lento Quando una squadra comincia a guardarsi intorno anche in porta, la questione raramente riguarda soltanto un ruolo. Il portiere è una scelta che si porta dietro gerarchie, fiducia, investimenti e una direzione tecnica precisa. Per questo alcune indiscrezioni fanno rumore anche se non parlano di centravanti da trenta gol o di esterni da copertina. La Juventus, secondo le ultime voci di mercato, starebbe osservando un profilo che fino a poco tempo fa era rimasto abbastanza lontano dai riflettori del grande pubblico italiano. C’è però un dettaglio che pesa più di altri. La stagione appena conclusa avrebbe attirato parecchie attenzioni, perché certi numeri, soprattutto per un portiere giovane, difficilmente passano inosservati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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