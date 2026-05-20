Devo dire questa cosa Le parole di Antonella Elia dopo la finale GF Vip

Durante la finale del Grande Fratello Vip 8, due protagonisti sono emersi più di altri: Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Dopo l’evento, Antonella Elia ha dichiarato: “Devo dire questa cosa”. La serata ha visto alcuni momenti di confronto e commenti tra i partecipanti, mentre i fan seguivano con attenzione le dinamiche tra i concorrenti. La conclusione della puntata ha lasciato spazio a reazioni di vario tipo tra gli spettatori e gli stessi protagonisti.

La finale del Grande Fratello Vip 8 ha avuto due volti più forti degli altri: Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Due personalità opposte, spesso inconciliabili, ma capaci di reggere gran parte del racconto di questa edizione fino all’ultimo minuto. Non a caso sono state proprio loro a spegnere le luci della Casa di Canale 5, chiudendo un percorso fatto di scontri, alleanze fragili, ironia e momenti inattesi. Alla fine, il pubblico ha scelto Alessandra Mussolini, vincitrice con il 55,95% dei voti. Subito dopo la proclamazione, l’ex europarlamentare è stata raggiunta da Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Raul Dumitras e Paola Caruso. Antonella Elia, seconda classificata, ha invece ricevuto l’abbraccio di Adriana Volpe, Nicolò Brigante, Renato Biancardi, Dario Cassini e Marco Berry. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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