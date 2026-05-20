Durante la finale del Grande Fratello Vip 8, due concorrenti si sono distinti per la loro presenza. Antonella Elia ha preso la parola per comunicare qualcosa, lasciando un'impressione duratura tra i presenti. Accanto a lei, anche Alessandra Mussolini ha attirato l’attenzione con il suo comportamento. La serata ha visto quindi protagonisti due figure note del panorama televisivo, con momenti che hanno lasciato il segno tra il pubblico e i partecipanti.

La finale del Grande Fratello Vip 8 ha avuto due volti più forti degli altri: Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Due personalità opposte, spesso inconciliabili, ma capaci di reggere gran parte del racconto di questa edizione fino all’ultimo minuto. Non a caso sono state proprio loro a spegnere le luci della Casa di Canale 5, chiudendo un percorso fatto di scontri, alleanze fragili, ironia e momenti inattesi. Alla fine, il pubblico ha scelto Alessandra Mussolini, vincitrice con il 55,95% dei voti. Subito dopo la proclamazione, l’ex europarlamentare è stata raggiunta da Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Raul Dumitras e Paola Caruso. Antonella Elia, seconda classificata, ha invece ricevuto l’abbraccio di Adriana Volpe, Nicolò Brigante, Renato Biancardi, Dario Cassini e Marco Berry. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Devo dire questa cosa”. Le parole di Antonella Elia dopo la finale del GF Vip

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