Destra in tilt sui soldi alle armi
I lavori in aula al Senato sono stati interrotti improvvisamente durante la giornata di ieri, originando tensioni tra le forze politiche. La discussione riguardava le mozioni sulla spesa militare, con posizioni divergenti tra maggioranza e opposizione. Nel corso della seduta, alcune dichiarazioni hanno provocato accese reazioni, portando a una sospensione dei lavori e a un clima di scontro tra i gruppi presenti. La giornata si è conclusa con un rallentamento delle attività parlamentari, lasciando in sospeso alcuni temi chiave.
Poveri ma bellici La maggioranza al Senato deposita una mozione che chiede di rivedere le spese militari. Ira di Meloni e Crosetto: testo modificato. Nell’esecutivo il timore di perdere la credibilità: a rischio anche i prestiti europei del fondo Safe. Dopo la modifica scorrono veleni tra gli alleati. Il dito viene puntato contro la Lega: «Hanno scritto loro quella parte». Le opposizioni: «Il governo va in frantumi». Sull’agricoltura rimosse le critiche all’Europa. Boccia: «Una vendetta verso la Lega» Poveri ma bellici La maggioranza al Senato deposita una mozione che chiede di rivedere le spese militari. Ira di Meloni e Crosetto: testo modificato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Rise of the Nazis and Adolf Hitler | UNCENSORED
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