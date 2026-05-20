Deregulation e maggiore apertura ai Paesi extra-Ue | così l’Europa spinge l’export di armi Gruppi pacifisti scrivono a Bruxelles per protestare

Recentemente, l’Unione Europea ha adottato politiche di deregulation e ha promosso una maggiore apertura verso i Paesi extra-Ue, con l’obiettivo di facilitare l’export di armi. Questa scelta ha suscitato reazioni tra i gruppi pacifisti, che hanno scritto una lettera a Bruxelles per esprimere il loro dissenso. Le nuove norme puntano a semplificare e sburocratizzare le procedure di autorizzazione, rendendo più agevoli i processi per le aziende del settore.

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“Semplificare”, “sburocratizzare”. Termini che nel complicato mondo delle autorizzazioni e permessi europei sono spesso benvenuti. Ma dietro, quando si tratta di interscambi commerciali nel campo della Difesa, si nascondono deregolamentazioni che aprono al trasferimento di armamenti fuori dai confini Ue, abbattendo i controlli necessari a evitare che finiscano nelle mani di governi o organizzazioni che violano i diritti umani. A lanciare l’allarme sui colloqui a livello di trilogo Ue (Commissione, Consiglio e Parlamento) sono 26 organizzazioni pacifiste e per il disarmo, tra cui anche Rete Pace e Disarmo e The Good Lobby, che in una lettera... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Deregulation e maggiore apertura ai Paesi extra-Ue: così l’Europa spinge l’export di armi. Gruppi pacifisti scrivono a Bruxelles per protestare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tassa extraprofitti alle società energetiche, l’Italia e i Paesi Ue scrivono a BruxellesItalia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria lanciano un appello alla Commissione europea per introdurre una misura fiscale comune sugli utili... L’export scricchiola. Inizio anno in salita e vendite in calo nei Paesi extra UeLa filiera Legno-Arredo rappresenta il 4,3% del fatturato manifatturiero nazionale, il 14,5% delle imprese e il 7,6% degli addetti, con un contributo... Argentina, Milei difende deregulation ed apertura commercialeIl presidente dell'Argentina, Javier Milei, è tornato a difendere le sue politiche di deregulation e apertura commerciale contro le critiche che gli provengono da settori dell'industria locale che ... ansa.it