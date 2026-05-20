Deputato italiano sequestrato da Israele | esplode il caso politico sulla Flotilla per Gaza
Il caso riguardante il deputato italiano sequestrato da Israele durante la missione sulla Flotilla per Gaza ha suscitato forti reazioni nel panorama politico. Le immagini mostrano il momento in cui il politico viene fermato mentre si trovava a bordo di una nave nel Mediterraneo. La vicenda ha portato all’attenzione questioni di diritto internazionale e alle tensioni tra le autorità israeliane e i membri della missione. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti che continuano a essere diffusi dai canali ufficiali.
Il Mediterraneo torna improvvisamente a essere molto più di una rotta marittima. Nelle immagini diffuse nelle ultime ore si vedono attivisti agitati sui ponti delle imbarcazioni, luci militari nella notte, urla, ordini impartiti in inglese e in ebraico, telefoni che continuano a trasmettere fino all’ultimo secondo disponibile. È una scena che sa insieme di crisi diplomatica, scontro simbolico e battaglia politica. E che adesso rischia di produrre conseguenze anche dentro la politica italiana. Perché la vicenda della Global Sumud Flotilla, la missione diretta verso Gaza e fermata dalla Marina israeliana, è rapidamente uscita dal terreno... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Flotilla per Gaza fermata da Israele: trattenuti 29 attivisti italiani, tra loro anche un deputato 5 Stelle e un giornalistaLe forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla diretta verso Gaza.
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Avvisate il Ministro degli esteri d'Israele in Italia, Tajani, che hanno praticamente sequestrato un deputato della repubblica italiana in acque internazionali su una barca con bandiera italiana. (Legalmente territorio italiano) x.com
Il governo israeliano ha compiuto l’ennesimo gravissimo atto contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettati e sequestrati in acque internazionali mentre erano impegnati in una missione umanitaria. Tra loro c’è anche il nostro deputato Dario Caroten facebook