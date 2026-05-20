Depurazione Battaglia risponde a Cannizzaro | Fondi bloccati dal 2016
Il parlamentare ha richiamato 150 milioni di euro relativi alla depurazione, risorse che secondo lui risultano ancora bloccate. La risposta ufficiale chiarisce che quei fondi sono stati stanziati già nel 2016 e assegnati alla struttura incaricata dal Commissario unico per la depurazione. Non si tratta di fondi recenti o di risorse non ancora utilizzate, ma di somme che, fin dall’origine, sono state destinate a questa attività.
“I 150 milioni di euro richiamati dall’onorevole Cannizzaro sono risorse stanziate sin dal 2016 e assegnate alla struttura del Commissario unico per la depurazione. Evidentemente c’è poca chiarezza su competenze e procedure, viene informato male. E questo rischia di generare confusione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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