Depurazione Battaglia risponde a Cannizzaro | Fondi bloccati dal 2016

Il parlamentare ha richiamato 150 milioni di euro relativi alla depurazione, risorse che secondo lui risultano ancora bloccate. La risposta ufficiale chiarisce che quei fondi sono stati stanziati già nel 2016 e assegnati alla struttura incaricata dal Commissario unico per la depurazione. Non si tratta di fondi recenti o di risorse non ancora utilizzate, ma di somme che, fin dall’origine, sono state destinate a questa attività.

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