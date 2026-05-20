Denso San Salvo | 12 milioni per il futuro e 660 operai in CIG

A San Salvo, l’azienda Denso ha annunciato un investimento di 12 milioni di euro destinati al futuro produttivo. Attualmente, circa 660 lavoratori sono in cassa integrazione straordinaria. Restano aperte le domande su come verranno spesi esattamente i fondi e quali effetti avranno le normative del Green Deal europeo sulla continuità della produzione. La situazione evidenzia le sfide che l’azienda e i lavoratori devono affrontare in un contesto di cambiamenti normativi e investimenti.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati concretamente i 12 milioni di euro investiti?. Perché le norme del Green Deal europeo minacciano la produzione?. Quali nuove linee di produzione garantiranno il lavoro ai dipendenti?. Come potrà lo stabilimento resistere all'instabilità dei mercati globali?.? In Breve Accordo siglato il 19 maggio tra azienda, sindacati e assessora Tiziana Magnacca.. Investimenti da 12 milioni per efficientamento sito e nuove linee di produzione.. Crisi causata da rincari materie prime, costi energia e politiche Green Deal.. Protezione reddito familiare garantita tramite CIG fino al 18 maggio 2027.. Per i prossimi dodici mesi, 660 lavoratori della Denso di San Salvo riceveranno il sostegno della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Denso San Salvo: 12 milioni per il futuro e 660 operai in CIG ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 1 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana Sullo stesso argomento Alla Denso di San Salvo cassa integrazione per 660 lavoratori e piano di investimenti da 12 milioni“Per i prossimi dodici mesi, 660 lavoratori della Denso di San Salvo usufruiranno della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale. Konecta Crotone: 600 posti a rischio, si gioca il futuro con la CIGLa gestione del personale Konecta a Crotone affronta una fase di stallo operativo che spinge l’azienda verso la richiesta della cassa integrazione... Alla Denso di San Salvo cassa integrazione per 660 lavoratori e piano di investimenti da 12 milioni x.com Alla Denso di San Salvo cassa integrazione per 660 lavoratori e piano di investimenti da 12 milioniUn intervento concordato fra azienda, sindacati e Regione Abruzzo che, in questo perdurare della crisi che ha investito il settore dell’automotive, permetterà di garantire un sostegno al reddito ai la ... chietitoday.it Denso San Salvo, accordo per 12 mesi di cassa integrazione: coinvolti 660 lavoratoriAccordo tra Denso, sindacati e Regione Abruzzo: 660 lavoratori in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi ... abruzzonews.eu