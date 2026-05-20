Delmastro va assolto Ma per la seconda volta i giudici smentiscono i pm | arriva la condanna per l’ex sottosegretario

I giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma hanno emesso una sentenza definitiva che condanna a otto mesi l’ex sottosegretario alla Giustizia per aver rivelato un segreto d’ufficio in merito al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Questa decisione arriva dopo che i giudici avevano già respinto in precedenza l’istanza di assoluzione proposta dai legali dell’ex rappresentante governativo. I magistrati hanno così confermato la condanna, contrariamente alle indicazioni dei pubblici ministeri.

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