Delmastro va assolto Ma per la seconda volta i giudici smentiscono i pm | arriva la condanna per l’ex sottosegretario
I giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma hanno emesso una sentenza definitiva che condanna a otto mesi l’ex sottosegretario alla Giustizia per aver rivelato un segreto d’ufficio in merito al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Questa decisione arriva dopo che i giudici avevano già respinto in precedenza l’istanza di assoluzione proposta dai legali dell’ex rappresentante governativo. I magistrati hanno così confermato la condanna, contrariamente alle indicazioni dei pubblici ministeri.
I giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna a otto mesi per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Nella scorsa udienza il sostituto procuratore generale aveva invece sollecitato l’assoluzione con la formula perché “il fatto non costituisce reato” ma i giudici hanno ribaltato la richiesta. La condanna a Delmastro sul caso Cospito. In primo grado, il 20 febbraio di un anno fa, Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato a 8 mesi, pena sospesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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