Il management della società Speed cambia con l'ingresso di un nuovo dirigente, un manager con un passato legato a Fininvest. Questa nomina fa parte di un piano strategico annunciato dall'azienda, che mira a rinnovare il modello di business. Parallelamente, il portale di informazione Qn si prepara a introdurre nuovi podcast, con l'obiettivo di ampliare l'offerta multimediale. La società intende rafforzare la propria presenza nel settore e adattarsi alle evoluzioni del mercato digitale.

? Punti chiave Chi è il manager con legami storici in Fininvest che guida Speed?. Come cambierà il modello di business di Qn con i nuovi podcast?. Perché Del Vecchio ha scelto proprio figure legate a Telepass e Cir?. Quale strategia userà il gruppo per sfidare i grandi quotidiani nazionali?.? In Breve Gabriele Benedetto assume la direzione di Editoriale Nazionale dopo l'esperienza in Telepass.. Dini vanta collaborazioni passate con Urbano Cairo e Riccardo Pugnalin in Fininvest.. Il piano per Qn integra podcast e nuovi formati digitali ai quotidiani cartacei.. La strategia mira a potenziare Il Giorno tramite la gestione commerciale di Speed..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Del Vecchio punta su Francesco Dini: nuovo piano per la Speed

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