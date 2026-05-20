Il governatore della regione ha criticato i recenti incontri tra alcuni esponenti del centrodestra, paragonandoli a sedute spiritiche. La sua osservazione si rivolge alle modalità con cui viene gestita la politica sanitaria nell’isola, sollevando interrogativi su chi possa essere responsabile di eventuali blocchi. Il discorso si inserisce nel clima preelettorale, con l’obiettivo di capire come le posizioni di De Luca possano influenzare il risultato delle prossime elezioni regionali.

? Domande chiave Chi sono i politici che bloccano la gestione della sanità siciliana?. Come influenzerà il voto di De Luca l'esito delle regionali?. Perché Schifani è accusato di governare attraverso un cerchio magico?. Quali sono le vere responsabilità dietro le nomine dei manager sanitari?.? In Breve Critiche a Marcello Caruso per la gestione della sanità e a Nuccia Albano.. Accuse a Massimo Russo sulla riforma sanitaria e ai legami con Totò Cardinale.. Scontro con Ismaele La Vardera e divergenze con gli esponenti di Avs.. Proposta di modello gestionale basato sull'esperienza di Renato Costa durante il Covid.. Cateno De Luca lancia un ultimatum al centrodestra siciliano durante un incontro avvenuto questa mattina, parlando di sedute spiritiche per descrivere i rapporti tesi con la coalizione guidata da Schifani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca al centrodestra: ‘Incontri come sedute spiritiche

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