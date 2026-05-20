De Laurentiis il processo slitta a inizio dicembre per un vizio di notifica | i dettagli

Il procedimento giudiziario che coinvolge il presidente del Napoli, Andrea Chiavelli e il club partenopeo è stato rinviato a inizio dicembre a causa di un errore nella notifica. La causa riguarda un'accusa di presunto falso in bilancio. La decisione è stata presa dal tribunale dopo aver riscontrato un vizio nel procedimento di comunicazione ufficiale. La prossima udienza è programmata per il primo mese successivo, senza ulteriori dettagli al momento.

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