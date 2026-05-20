De Laurentiis il processo slitta a inizio dicembre per un vizio di notifica | i dettagli
Il procedimento giudiziario che coinvolge il presidente del Napoli, Andrea Chiavelli e il club partenopeo è stato rinviato a inizio dicembre a causa di un errore nella notifica. La causa riguarda un'accusa di presunto falso in bilancio. La decisione è stata presa dal tribunale dopo aver riscontrato un vizio nel procedimento di comunicazione ufficiale. La prossima udienza è programmata per il primo mese successivo, senza ulteriori dettagli al momento.
Slitta per un vizio di notifica il procedimento per presunto falso in bilancio che coinvolge il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il dirigente Andrea Chiavelli e il club partenopeo. La posizione del patron azzurro è stata stralciata. La Corte ha disposto il rinvio dell’udienza al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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