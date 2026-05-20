De Curtis rilegge Unchained Melody | dal film carcerario del 1955 al mito romantico di Ghost
Unchained Melody, celebre brano del 1955, è stato spesso associato a storie d’amore, ma la sua origine musicale si collega a un contesto diverso, quello della prigionia. La canzone è stata interpretata in numerosi film e spettacoli, diventando un simbolo di romanticismo e desiderio. Recentemente, un cantante ha deciso di riproporre questa composizione, collegandola anche a una pellicola del 1990 ambientata in un carcere, dove il brano assume un significato legato alla condizione di reclusione.
Prima di diventare, nell’immaginario collettivo, la canzone d’amore di Ghost, “Unchained Melody” raccontava la prigionia. Prima della scena entrata nella memoria del cinema romantico, prima della consacrazione mondiale nella voce dei The Righteous Brothers, prima di diventare una delle melodie più iconiche e celebri del Novecento, quel brano nasceva da un film carcerario del 1955, Unchained, e portava già nel titolo una contraddizione folgorante: una “melodia senza catene” scritta per raccontare un uomo separato dalla donna che ama, mentre il desiderio di tornare da lei si scontra con l’impossibilità di farlo. Da questa origine, spesso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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