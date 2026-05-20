De Curtis rilegge Unchained Melody | dal film carcerario del 1955 al mito romantico di Ghost

Unchained Melody, celebre brano del 1955, è stato spesso associato a storie d’amore, ma la sua origine musicale si collega a un contesto diverso, quello della prigionia. La canzone è stata interpretata in numerosi film e spettacoli, diventando un simbolo di romanticismo e desiderio. Recentemente, un cantante ha deciso di riproporre questa composizione, collegandola anche a una pellicola del 1990 ambientata in un carcere, dove il brano assume un significato legato alla condizione di reclusione.

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