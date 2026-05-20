Dazi USA | l’UE blocca il tetto al 15% per proteggere auto e metalli
L’Unione europea ha deciso di bloccare l’introduzione di un tetto al 15% sui dazi statunitensi, con l’obiettivo di tutelare le esportazioni di auto e metalli. La misura arriva in risposta a un’iniziativa degli Stati Uniti e potrebbe avere ripercussioni su altri settori industriali, tra cui il vino italiano. Se l’accordo di Turnberry dovesse cadere, alcuni comparti potrebbero rischiare ritorsioni commerciali da parte degli Stati Uniti. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che cercano soluzioni per evitare escalation.
?? Punti chiave Come influirà il tetto del 15% sulle esportazioni del vino italiano? Quali settori industriali rischiano ritorsioni se l'accordo di Turnberry fallisce? Perché la Commissione europea ha ottenuto il potere di sospendere i dazi? Quando entreranno in vigore le clausole di salvaguardia per l'acciaio??? In Breve Accordo basato sulla Dichiarazione UE-USA del 21 agosto 2025 nota come Turnberry Clausola siderurgica valida fino al 31 dicembre 2026 per acciaio e alluminio Esenzioni . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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