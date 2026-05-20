Davide Picchi Scatto migliore a ’Orto Botanico’
Una fotografia scattata nel giardino botanico ha ricevuto un riconoscimento tra i migliori scatti. La comunità scolastica del Liceo Scientifico dell’Aldi esprime soddisfazione per il risultato ottenuto da uno dei loro studenti. L’immagine è stata selezionata tra molte e si distingue per la qualità tecnica e l’attenzione ai dettagli. La premiazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di insegnanti e studenti coinvolti nel progetto fotografico.
GROSSETO Grande orgoglio per la comunità scolastica del Liceo Scientifico dell’Aldi. Davide Picchi, studente della classe 3 A ’Ordinario’, si è distinto al prestigioso concorso fotografico "FioTO 2026", bandito dall’Orto e Museo Botanico del Sistema Museale di Ateneo dell’ Università di Pisa, arrivando primo tra gli scatti prodotti dagli studenti e quarto nella classifica complessiva. La competizione, aperta a partecipanti di ogni età e focalizzata sulla valorizzazione della flora spontanea e della bellezza botanica, ha visto la partecipazione di centinaia di scatti da tutta la regione. La commissione giudicatrice e il voto della giuria popolare e social hanno premiato l’occhio attento e la sensibilità artistica del nostro studente, selezionando la sua fotografia tra le opere più meritevoli dell’edizione di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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