Davide Picchi Scatto migliore a ’Orto Botanico’

Una fotografia scattata nel giardino botanico ha ricevuto un riconoscimento tra i migliori scatti. La comunità scolastica del Liceo Scientifico dell’Aldi esprime soddisfazione per il risultato ottenuto da uno dei loro studenti. L’immagine è stata selezionata tra molte e si distingue per la qualità tecnica e l’attenzione ai dettagli. La premiazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione di insegnanti e studenti coinvolti nel progetto fotografico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

GROSSETO Grande orgoglio per la comunità scolastica del Liceo Scientifico dell’Aldi. Davide Picchi, studente della classe 3 A ’Ordinario’, si è distinto al prestigioso concorso fotografico "FioTO 2026", bandito dall’Orto e Museo Botanico del Sistema Museale di Ateneo dell’ Università di Pisa, arrivando primo tra gli scatti prodotti dagli studenti e quarto nella classifica complessiva. La competizione, aperta a partecipanti di ogni età e focalizzata sulla valorizzazione della flora spontanea e della bellezza botanica, ha visto la partecipazione di centinaia di scatti da tutta la regione. La commissione giudicatrice e il voto della giuria popolare e social hanno premiato l’occhio attento e la sensibilità artistica del nostro studente, selezionando la sua fotografia tra le opere più meritevoli dell’edizione di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Davide Picchi. Scatto migliore a ’Orto Botanico’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni...