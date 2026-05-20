Danza traguardo storico per la MTDA | prime diplomate ISTD Intermediate Ballet

Il 20 maggio 2026, presso la sede di Parco Leonardo, si sono diplomate le prime allieve della MTDA all’ISTD Intermediate Ballet. Questo risultato rappresenta un momento significativo per la scuola di danza, che ha raggiunto un importante riconoscimento nel percorso di formazione internazionale nel campo della danza classica. Le allieve hanno completato con successo il percorso di studi previsto dal diploma, consolidando così il loro percorso formativo e aprendo nuove possibilità nel settore della danza.

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Fiumicino, 20 maggio 2026 – Un traguardo storico per la MTDA di Parco Leonardo, che celebra le sue prime allieve diplomate all’ ISTD Intermediate Ballet, importante riconoscimento nel percorso internazionale di danza classica. Il risultato ottenuto dalle giovani ballerine rappresenta un momento di grande valore per la scuola e per il territorio. Il percorso ISTD, rilasciato dall’ Imperial Society of Teachers of Dancing, è una qualifica internazionale che richiede anni di studio, disciplina e preparazione tecnica. Il diploma ISTD Intermediate Ballet corrisponde a una qualifica di livello internazionale: RQF Level 3 ed EQF Level 4. Un riconoscimento che certifica il lavoro svolto dalle allieve e il livello formativo raggiunto nel campo della danza classica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Danza a Loano: la Dap Ballet trionfa con 13 medaglie al FIL 2026Il Palazzetto dello Sport di Loano ha ospitato lo scorso fine settimana il Festival Internazionale Live 2026, una competizione dedicata ai giovani... “Sogno di una notte di mezza estate”, l’Étoile Ballet Theatre chiude la Stagione Danza del MunicipaleSi conclude domenica 12 aprile alle 16 la Stagione Danza del Teatro Municipale di Piacenza, con il balletto “Sogno di una notte di mezza estate”,...