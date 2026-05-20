Danni alla cabina Enel per il crollo della Vela Rossa attivati i generatori d'emergenza a Scampia
Nella zona di Scampia, si sono verificati danni alla cabina Enel causati dal crollo della Vela Rossa. Per garantire la continuità dell’energia elettrica, sono stati attivati gruppi elettrogeni di emergenza. La situazione ha permesso di ripristinare l’erogazione dell’energia, anche se le operazioni di riparazione sono previste durare alcuni giorni. Non si registrano al momento altre complicazioni legate all’incidente.
Danni alla cabina Enel di Scampia a causa del crollo della Vela Rossa. Attivati gruppi elettrogeni. Energia ripristinata, ma occorreranno alcuni giorni per riparazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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